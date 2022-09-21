В Красном, Чиже, Оксино, Вижасе, Лабожском решили проблему с медработниками

Ненецкий автономный округ >> Медицина >> 21.09.2022

Вице-губернатор Ненецкого округа А. Блощинский рассказал, что с жалобами на отсутствие медперсонала к главе региона часто обращались жители нескольких поселений. В частности, не было фармацевта в Красном, не было медиков в Чиже, Лабожском.

Во время визита губернатора в Красное, жители жаловались на отсутствие амбулатории. Сейас эту проблему решили. Медработник отпускает лекарства на постоянной основе. С 3 октября появится постоянный фельдшер в Лабожском, 22 сентября вахтой сможет работать фельдшер в Чиже. Есть фельдшер в Оксино, а с 23 сентября будет в Вижасе. Эти сотрудники оформились на работу по программе «Земский фельдшер», призванной решить проблему нехватки медицинских кадров в селах. Каждый медик получит от государства соответствующие выплаты на определенных условиях.

В будущем избегать подобных проблем нужно заранее подбирая замену. Надо думать, как планировать отпуска, как сделать доступ к медуслугам постоянным, даже когда медик болеет или отдыхает. Если в населенных пунктах нет медиков, в кратчайший срок должна быть проведена замена вахтовым или постоянным методом, но полностью люди не должны остаться без медперсонала.

Напомним, что проблема обеспечения медиками отдаленных пгт и сел стоит остро во многих регионах, особенно северных, и даже государственные программы не помогают полностью закрыть этот вопрос.








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