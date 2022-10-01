Из-за мобилизации в Мурманске люди не могут попасть на прием к неврологу

Мурманская область >> Медицина >> 01.10.2022

Мурманчане жалуются губернатору Мурманской области А. Чибису на невозможность попасть на прием к неврологу Ленинского района. Мало того, что записываться нужно за несколько недель, а то и месяцев, так еще в день приема его отменяют из-за мобилизации. В частности, жительница Ленинский района ждала приема у специалиста с июня!

Региональный Минздрав утверждает, что в поликлинике №1 невролог действительно был привлечен в комиссию военного комиссариата. Только после его работы там, можно будет записаться к нему на прием. Также должен вернуться на работу после больничного второй врач-невролог, и можно будет записаться к нему на прием. Только в ведомстве забыли сказать, что этот прием состоится не ранее 1-2 месяцев, потому что очередь к неврологам большая.

В медицине региона дела и так обстоят не лучшим образом, теперь они усугубились из-за мобилизации. Власти обещали сделать доступной всю медицину для населения, на деле, ничего не делают, и это при том, что все болезни у людей возникают от нервов, и именно к неврологу стало попасть непосильной задачей!








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