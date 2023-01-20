В Беломорске построят вертолетную площадку

Республика Карелия >> Медицина >> 20.01.2023

На федеральном уровне одобрили проект строительства в городе вертолетной площадки. Она необходима Беломорской ЦРБ. Санавиация сможет обслуживать близлежащие территории, в числе которых и труднодоступные Соловецкие острова. Сейчас больных в больницу можно привезти только водным и наземным транспортом, а это не всегда возможно, особенно при неблагоприятных погодных условиях. Если возникают ЧС, когда важно предоставить людям медпомощь быстро, чаще всего люди умирают, потому что возможность быстро привезти их в больницу нет. Это касается в первую очередь пациентов с инсультом и инфарктом.

Вертолетная площадка будет принимать и выпускать воздушных суда, летающие по воздушным трассам и вне. Площадка будет рассчитана на один вертолет типа Ми 8 и будет функционировать круглосуточно 24/7.

Предусмотрена парковка на 2 машины, искусственное покрытие, резервуар-накопитель под землей для стока, мачта прожекторов, указатель ветра, ограждение по периметру, другие сооружения.

Смета и сроки реализации проекта неизвестны.








Рекомендуем по теме:

Вертолетную площадку построят возле горбольницы Ухты

В Вологодской области построят 2 вертолетные площадки для санавиации

«Кометы» до острова Кижи не смогут пустить до середины лета

В Ковдорском районе появится вертолетная площадка

В микрорайоне Лесозавод торжественно открыли благоустроенную общественную территорию

В реанимации коронавирусного моногоспиталя Вологды нет мест


Сольвычегодский историко-художественный музей получил статус заповедника

Мурманский художественный музей активно участвует в акциях

В Вологде установят контейнер для сбора одежды

Минобрнауки Коми поделился планами по открытию новых школ в 2023 г.

Количество мусора в Карелии в новогодние праздники увеличилось на 30%

С 1 января вступили в силу 11 законов Мурманской области

В 2023 г. в Поморье планируют провести 350 ярмарок и выставок
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2023 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета