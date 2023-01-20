В Беломорске построят вертолетную площадку
На федеральном уровне одобрили проект строительства в городе вертолетной площадки. Она необходима Беломорской ЦРБ. Санавиация сможет обслуживать близлежащие территории, в числе которых и труднодоступные Соловецкие острова. Сейчас больных в больницу можно привезти только водным и наземным транспортом, а это не всегда возможно, особенно при неблагоприятных погодных условиях. Если возникают ЧС, когда важно предоставить людям медпомощь быстро, чаще всего люди умирают, потому что возможность быстро привезти их в больницу нет. Это касается в первую очередь пациентов с инсультом и инфарктом.
Вертолетная площадка будет принимать и выпускать воздушных суда, летающие по воздушным трассам и вне. Площадка будет рассчитана на один вертолет типа Ми 8 и будет функционировать круглосуточно 24/7.
Предусмотрена парковка на 2 машины, искусственное покрытие, резервуар-накопитель под землей для стока, мачта прожекторов, указатель ветра, ограждение по периметру, другие сооружения.
Смета и сроки реализации проекта неизвестны.
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