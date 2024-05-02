В Коми фиксируются частые инфаркты у людей до 30 лет
В больницы республики все чаще поступают молодые пациенты до 30 лет со стенокардией и инфарктом. Эти диагнозы необычны для такого возраста.
Причина таких изменений в здоровье - плохая экология, некачественные продукты, употребление блюд, повышающих холестерин в крови и уровень давления. Также этому способствует малоподвижный образ жизни, а в условиях севера физическое состояние человек особенно важно.
Липидолог кардиодиспенсера Коми Т. Нужная отмечает, что в Коми пациентов с высоким артериальным давлением больше, чем в южных регионах. Если человек с юга переезжает жить на север, и раньше не испытывал проблем с давлением, то на севере оно повысится. Такова особенность северных широт. Мало кто об этом знает.
Жителям севера, а также тем, кто приезжает сюда временно или на постоянное место жительства, нужно помнить, что здоровье нельзя пускать на самотек. Заболевания системы кровообращения становятся основной причиной смертности в Коми и в мире. Если врач что-то рекомендует, не стоит игнорировать его советы, а также следить за питанием и физической формой.
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