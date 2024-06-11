Пустозерский дом-интернат получил новый спецтранспорт для людей с ОВЗ

Ненецкий автономный округ >> Медицина >> 11.06.2024

Замгубернатора Ненецкого округа А. Дудоров вручил ключи от «Газели» представителям дома-интерната Пустозерска. Сейчас в заведении постоянно находятся 90 человек, а спецтранспорт необходим для их транспортировки на медобследования в больницу, досуговые мероприятия. Машина оснащена подъемником для выгрузки/загрузки людей на инвалидных колясках.

В. Синявин, директор интерната, отметил, что автомобиль оснащен по последнему слову техники и придется кстати, так как людей с ОВЗ много, их часто нужно перевозить, и с этим всегда были проблемы.

В доме-интернате помимо постояльцев 68 человек персонала, которые занимаются организацией быта, досуг постояльцев, следят за здоровьем, эмоциональным состоянием.

Грамоты за добросовестный труд награждены глава Пустозерского дома-интерната В. Синявин, инструктор социально-реабилитационного отделения К. Райн, главбух И. Кошинина, сиделка Е. Рочева, специалист по персоналу М. Рыгаловская.

Благодарственные письма от Депздравоохранения НАО получили психолог социально-реабилитационного отделения А. Григорьева, официант хозотдела И. Памшева, глава хозотдела Р. Хира.





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