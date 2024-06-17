В 2023 г. в Коми приняли роды у 55 ВИЧ-инфицированных

Республика Коми >> Медицина >> 17.06.2024

Специалисты Роспотребнадзора в отчете о санитарно-эпидемиологическом состоянии населения Коми в прошлом году сообщили, что уровень заболеваемости ВИЧ - 52,6 на 100000 населения. Это выше, чем в среднем по стране (40) и СЗФО (37,9), и это вызывает обеспокоенность. По сравнению с 2022 г. заболеваемость ВИЧ была меньше - 45,5.

В 2023 г. на учете в наркологических диспансерах состояли 3 080 человек с ВИЧ, в том числе находящихся в местах лишения свободы. В 2022 г. таких было 3524 человека. Но не факт, что их стало меньше, потому что они вылечились. Скорее всего, многие умерли от самой болезни или сопутствующих.

ВИЧ-инфицированных в прошлом году умерло 17, годом ранее - 15, в числе которых вследствие ВИЧ-инфекции 4 и в 2023 и в 2022 гг.
Беременных женщин с ВИЧ в 2023 г. было 59 (в 2022 - 54). Только 55 (52) беременным проводили химиопрофилактику передачи ВИЧ ребенку.

Напомним, что ВИЧ и наркомания в северных регионах страны распространены довольно сильно и попытки властей как-то повлиять на ситуацию серьезных результатов не приносят. Профилактических мер недостаточно, и как показал практика, школьники не знают, как можно заразить ВИЧ, поэтому профилактических мер не принимают. Как результат - наличие инфекции уже в юном возрасте.





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