Единственный в Поморье премиум аппарат УЗИ появился в Первой больнице Архангельска

УЗИ-аппарат установили в урологическом отделении больницы им. Волосевич. Это техника класса Премиум, позволяющая выполнять все урологические исследования для мужчин и женщин. Благодаря новой ультразвуковой системе выводится на новый уровень и диагностика онкозаболеваний, о чем заявил заведующий урологии М. Савельев. Пациентам доступна фьюжн-биопсия — выявление опухолевого очага потенциального рака в трехмерном пространстве путем синхронизации снимков УЗИ и МРТ.



Аппарат УЗИ введен в эксплуатацию, а врачи прошли обучение по его применению. Опыт придет со временем, график работы аппарата расписан по минутам. Его стоимость - более 20 млн руб. Деньги выделены из облбюджета.



АО — один из регионов СЗАО, где пациенты могут пройти фьюжн-биопсии, поэтому АО сделала шаг к открытию урологического центра на базе больницы. Вскоре в помещениях нового подразделения стартуют ремонтные работы.



Оснащение современным оборудованием госбольниц, поликлиник является ключевым направлением нацпроекта “Здравоохранение”.

