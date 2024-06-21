Единственный в Поморье премиум аппарат УЗИ появился в Первой больнице Архангельска

Архангельская область >> Медицина >> 21.06.2024

УЗИ-аппарат установили в урологическом отделении больницы им. Волосевич. Это техника класса Премиум, позволяющая выполнять все урологические исследования для мужчин и женщин. Благодаря новой ультразвуковой системе выводится на новый уровень и диагностика онкозаболеваний, о чем заявил заведующий урологии М. Савельев. Пациентам доступна фьюжн-биопсия — выявление опухолевого очага потенциального рака в трехмерном пространстве путем синхронизации снимков УЗИ и МРТ.

Аппарат УЗИ введен в эксплуатацию, а врачи прошли обучение по его применению. Опыт придет со временем, график работы аппарата расписан по минутам. Его стоимость - более 20 млн руб. Деньги выделены из облбюджета.

АО — один из  регионов СЗАО, где пациенты могут пройти фьюжн-биопсии,  поэтому АО сделала шаг к открытию урологического центра на базе больницы. Вскоре в помещениях нового подразделения стартуют ремонтные работы.

Оснащение современным оборудованием госбольниц, поликлиник является ключевым направлением нацпроекта “Здравоохранение”.





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