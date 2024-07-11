Заболеваемость ОРВИ в Заполярье увеличилась на 4%

Мурманская область >> Медицина >> 08.08.2024

В МО всего за неделю заболевших ОРВИ стало на 4%, и большая часть больных - дети. Для лета это нехарактерная ситуация. На уровень заболеваемости влияют перепады температуры, переохлаждение в воде, неумелое пользование кондиционером и даже злоупотребление холодным душем.

Сейчас у многих детей иммунитет слабый, поэтому они чаще взрослых болеют простудными заболеваниями. Взрослые понимают, чего делать нельзя, а что можно, но даже это не всегда срабатывает. Задача родителей - насытить организм детей витаминами, поднять иммунитет, чем повысить сопротивляемость организма вирусам и бактериям. Для северных регионов это особенно важно.

Областное Управление Роспотребнадзора сообщило, что в структуре заболевших лидирующая позиция у взрослых - 53,9%, что ниже показателя прошлой недели на 59,8%.

Также люди продолжают болеть COVID-19, но все реже, и такая тенденция длится уже давно. За прошлую неделю в МО зарегистрировано всего 5 случаев. Но нужно понимать, что многие больные переносят заболевание в легкой форме, считают его обычной простудой и к врачам не обращаются.





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