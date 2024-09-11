?Губернатор НАО встретился с молодыми врачами

Ненецкий автономный округ >> Медицина >> 09.10.2024

Ю. Бездудный подчеркнул важность целевого обучения, которое восполняет дефицит кадров в отдаленных регионах.

Большинство молодых кадров, приехавших летом, родом из НАО. Работа в этом направлении будет продолжена. Врачи поделились впечатлениями от учебы, работы, применении полученных знаний.

Медики отметили важность целевой программы, которая дает мотивацию для учебы. Предусмотрены дополнительные меры поддержки: стипендия и компенсация расходов при поездке домой, к месту практики, частичному покрытию расходов за аренду жилья. Все это стимулирует к эффективному обучению.

Молодые врачи должны оставаться в округе, где в их услугах есть большая потребность. Многие молодые специалисты не готовы работать в суровых условиях севера и стараются переехать в другие регионы. Чтобы заинтересовать их остаться в НАО нужные веские основания. Ежегодная разрабатываются новые меры поддержки, и они дают свои результаты. Но нужно не только удержать их на несколько лет, а постараться удержать их насовсем, чтобы они обзавелись домом, семьей, имели возможности для интересного досуга, а для этого еще стоит уделять внимание улучшению инфраструктуры.





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