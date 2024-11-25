В Апатитско-Кировской ЦРБ появился новый магнитно-резонансный томограф

Мурманская область >> Медицина >> 26.12.2024

Современный аппарат куплен на деньги федеральной и областной казны. Он стоит 132,4 млн руб.

Томограф находится в модульном здании кировского больничного комплекса. Его наличие даст возможность проводить своевременную диагностику, определять заболевания на ранней стадии. Ранее ради этого приходилось ехать в Мурманск.

Томография гарантирует высококачественное обследований спинного и головного мозга, внутренних органов. Это возможность исследовать скорость кровотока, спинномозговой жидкости, вычислять степень диффузии в тканях, оценивать активацию коры мозга при работе органов, за которые он отвечает.

Работы в больнице прибавится, и, скорее всего, очередей избежать не удастся, потому что процедура томографии весьма востребована и необходима для постановки диагноза многим  врачам. Также она нужна для оценки лечения. Важно, чтобы на аппарате работал квалифицированный специалист, который прошел соответствующую подготовку, а аппарат был настроен и отколиброван правильно. Только в этом случае результаты томографии будут точными. 





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