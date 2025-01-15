Мобильная медицинская бригада НАО начала свою работу в деревни Андег

В 2025 г. медицинская мобильная клиника собирается побывать в 40 населенных пунктах.



Работа бригады стартовала 13 января, и первым делом медики посетили деревню Андег, где проработали 3 дня. Затем они поехали в деревню Куя, а дальше по графику в Нельмин-Нос. График составлен заранее и разослан главам всех муниципальных образований, чтобы они могли своевременно известить население и дать ему время на подготовку. В 2025 г. врачи посетят 40 населённых пунктов.



В бригаду вошли специалисты профилактической диспансеризации, терапевт, стоматолог, офтальмолог, лор, хирург, педиатр, гинеколог, невролог, психиатр, нарколог. Врачи проводят осмотры для трудоустраивающихся, получения водительских прав, получения разрешения на ношение оружия. Если раньше нужно было сдавать анализы только в Нарьян-Маре, то теперь можно на месте. Именно поэтому такой возможностью каждый год пользуются жители отдаленных поселений. Это как минимум избавляет их от лишних поездок в Нарьян-Мар.



Медики могут на месте провести УЗИ, флюорографию, диспансеризацию.



Напомним, что выезды мобильной медбригады проводятся ежегодно по проекту развития первичной медико-санитарной помощи в НАО, в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Изучить график передвижения медицинской бригады из ЦРП, стоматологической поликлиники можно на сайте ЦРП Заполярного района НАО.