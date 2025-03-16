Больницам Коми направили 5 наркозно-дыхательных аппаратов

Наркозно-дыхательные системы получили 2 клиники Усинска, Печоры, Корткеросского и Княжпогостского районов. Обновление важнейших для поддержания жизни аппаратов состоялось в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».



Новые аппараты будут использоваться во время операций как для анестезии, так и после для поддержания нормального дыхания. Они незаменимы при невозможности самостоятельного дыхания пациента, когда он полностью или частично дышит через аппарат. Такое бывает при хронических заболеваниях, болезнях, связанных с проблемами спонтанного дыхания.



Напомним, что еще один похожий нацпроект «Здравоохранение» дал возможность улучшить оснащение медучреждений Коми. За прошлый год они получили 1066 единиц новейшей медтехники. Проект «Продолжительная и активная жизнь» стал преемником нацпроекта «Здравоохранение».



В 2025 г. на обновление медоборудования по этой программе направят 349 млн руб., а 20 млн выделят на капремонт больниц и поликлиник. В рамках проекта медорганизации Коми получат 2942 единицы медоборудования.



