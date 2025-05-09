На Вологодчине в 10 раз сократилось количество абортов

Вологодская область >> Медицина >> 09.05.2025

Губернатор ВО отметил положительную динамику в уменьшении количества абортов в регионе за 2 месяца.

Филимонов рассказал, что в марте сделано 20 абортов, в то время как год назад 128, в апреле 2025 г. — 12, а год назад 108. Операции проводились только по медпоказаниям в Перинатальном центре.

Медучреждения обязаны оказывать беременным помощь при наличии медпротивопоказаний к родам и после преступных действий, совершенных против женщины.

Молодым семьям с рождением больше 2-детей в регионе единовременно выплачивают 300 тыс. руб. на ребенка в рамках нацпроекта «Семья». Так страна старается стимулировать рождаемость, которая в последние годы падает.

Меры поддержки предоставляются и по демографической программе «Семья — оплот Русского Севера». В ее рамках родитель-студент получает до 91 тыс. руб. компенсации за обучение в год. 100 тыс. выделяют при рождении первенца родителю до 25 лет. 150 тыс. из регионального маткапитала дают при рождении от 4-го ребенка и больше. На улучшение условий проживания многодетные семьи получают 500 тыс. руб. До 35 лет родители ежемесячно получают до 20 тыс. руб. на аренду квартиры.





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