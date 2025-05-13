В Петрозаводске дали разъяснения относительно разницы между пробиотиками и пребиотиками

Обычные люди часто путаются в названиях и не понимают, чем отличаются «пробиотики» от «пребиотиков».



Эндокринолог, доктор меднаук, З. Павлова рассказала, что пробиотиками называют живые бактерии, приносящие пользу организму. Они способствуют восстановлению микробиома после антибиотиков или синдроме раздраженного кишечника.



Полезные пробиотики есть в йогуртах, кефире, квашеной капусте, соевой пасте, кимчи и темпе.



Пребиотиками называется пищу для полезных бактерий. Она перевариваемая, хотя в ней содержатся и неперевариваемые волокна, стимулирующие активность пробиотиков. К такой пище относятся лук, цикорий, зеленые бананы, чеснок, спаржа, топинамбур, все фрукты, овощи.



Без пребиотиков пробиотики хуже работают. Для сравнения, это как высадить растение в землю и не поливать. Правильный микробиом нуждается в обоих.



Многие люди не знают, как правильно пить пробиотики. Например, многие пьют их после того, как прошли курс приема антибиотиков, когда микрофлора кишечника уже сильно пострадала. Это неправильно. Пробиотики пьют параллельно с антибиотиками, только за 2-3 часа до приема антибиотиков или после.