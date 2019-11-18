В Коми провели анализ расходов на строительство крупных медучреждений

Республика Коми >> Медицина >> 06.06.2025

Благодаря проделанной работе внесены поправки в инвестпрограмму региона.

Изначально в адресной инвестпрограмме было 23 объекта и 4,8 млрд руб. расходов на них Но несколько пересмотров программы привели к тому, что количество проектов увеличилось до 52, а расходы — до 6,7 млрд руб. В прошлом месяце добавился еще один объект, финансирование отдельных проектов пересмотрено.

Новым объектом стал проект обеспечения участков в мкр Емваль, где придется привести в порядок проезды, улицы, освещение и противопожарное водоснабжение. Это обойдется в 25,8 млн руб.

На строительство поликлиники в сыктывкарском Лесозаводе заложено 441,8 млн руб., хотя работы вряд ли начнутся раньше 2026 г.

Увеличились расходы на инфекционную больницу. На ее возведение закладывалось 625,8 млн руб., но сумму подняли до 1 млрд 70 млн за счет 320 млн федеральных денег и 750 млн республиканских.

Перинатальный центр был отправлен на перепроектирование, поэтому его финансирование пришлось перенести. В 2025 г. на проект выделялось 528,3 млн руб., и из которых 320 млн руб. федеральные, а сейчас 84,1 млн без средств федерации. Уменьшились расходы и на следующий год с 879 млн руб. до 582 млн.





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