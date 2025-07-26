2 млн руб. выделили власти Коми на тесты для выявления клещей

Республика Коми >> Медицина >> 26.07.2025

В марте Фонд ОМС закрыл финансирование анализов клещей на энцефалит и другие заболевания. Это стало ударом для многих регионов, богатых лесами, а значит, клещами разных видов. К таким регионам относится Коми. Здесь подцепить клеща ничего не стоит и был риск, что жителям, в случае укуса клеща, придется самим платить за анализы.

Глава Коми Р. Гольдштейн поднял этот вопрос на аппаратном совещании, и зампредседателя правительства Е. Грибкова рассказала, что на тесты выделено 2 млн руб. из казны региона. Тесты стоят от 800 руб., и уже их сделано больше 2 тыс.

Напомним, что исследование клещей необходимо для выявления носителя заболеваний, т. е. является ли данный клещ заразным. Для этого клеща передают в спецлабораторию. Особенно часто клещи кусаются в Сыктывкаре, Прилузском, Сыктывдинском, Удорском, Сысольском, Усть-Вымском, Койгородском, Усть-Куломском, Корткеросском и Княжпогостском районах.

С начала года в медучреждения обратились более 4,5 тыс. укушенных клещами, среди которых 797 детей. Больше всего пострадавших в Сыктывкаре, Усть-Вымском, Прилузском, Сыктывдинском, Усть-Куломском, Сысольском районах. За последнюю неделю сделано 111 тестов. В 41 оказался иксодовый боррелиоз.





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