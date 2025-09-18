В Коми закрываются на карантин образовательные организации

Республика Коми >> Медицина >> 18.09.2025

Карантин введен в нескольких учреждениях образования республики по причине резкого всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ. Закрыта школа в Прилузском районе, детсад в Корткеросском.

По статистике Роспотребнадзора в Коми частично закрыты 6 классов 4-х школ, 7 групп 7 детсадов. Только за последнюю неделю медпомощь понадобилась 5917 людям, в том числе 2235 детям. В 2 раза выросла заболеваемость гриппом по с показателем недельной давности.

Помимо роста количества гриппующих, наблюдается рост на 37,5% больных COVID-19. Уже зарегистрировано 99 больных, из которых 21 ребенок. Чаще всего болеют ковидом лица от 30 до 49 лет. Эта группа, которая реже остальных проходит вакцинацию.

В Коми проходит вакцинация от гриппа, основной задачей которой является сделать прививки 60% населения республики, 75% групп риска. Прививки доступны в нескольких вариантах на выбор: «Совигрипп», «Ультрикс квадри», «Флю-М».

Как показывает практика заболеваемость гриппом начинает расти в начале осени с пиком в ноябре. Чтобы вакцина начала действовать, должно пройти не меньше 2-4 недель.





