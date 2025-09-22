В Мурманске откроется Центр промышленной медицины

Мурманская область >> Медицина >> 22.09.2025

Клиника станет первой подобной в регионе и сосредоточится на лечении профзаболеваний.
До конца года на базе многопрофильного центра им. Пирогова в Мурманске откроется Центр промышленной медицины. Здесь будут заниматься профилактикой профессиональных болезней, которые возникают у людей из-за их условий работы, в частности, связанных с северным климатом.

Открытие запланировано на октябрь, но центр пока будет работать не весь. В частности, верхние этажи откроются позже. Там разместят отделение профпатологий. В центр будут разрабатывать спецпрограммы для предприятий, призванные увеличить трудовое долголетие людей на работе.
И. о. главврача центра О. Минин считает, что такая медпомощь раньше в городе не предоставлялась, но практика создания подобных учреждений есть и успешно действует в других городах.

Насколько открытие центра оправдано, пока сказать трудно, поскольку не понятно, чем конкретно будет заниматься целое здание сотрудников, оценить работу которых будет довольно сложно. Также непонятен источник финансирования, поскольку денег не медицину постоянно не хватает.





Рекомендуем по теме:

Цыбульский поручил профильным ведомствам подготовить проект создания федерального центра арктической медицины

В Сосногорске открыли «географический центр Коми»

Программа центра комплексных научных медисследований в Арктике будет подготовлена в 2020 г.

Новый дата-центр появится на территории завода "Русала"

Отделение экстренной кардиологии откроется в Вологде

В Каргополе открылся культурный центр


5 проектов Вологодчины стали лауреатами конкурса комфортной городской среды

Жители НАО убрали 200 кубометров мусора в рамках акции «Чистая Арктика»

В Мурманске стартовала масштабная осенняя ярмарка

В Коми подешевели валидол и овощи

Семья из Карелии стала лучшей многодетной в стране

НАО стал первым на выставке наццентра «Россия»

В Петрозаводске обновляют остановочные павильоны
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2025 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета