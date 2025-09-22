Клиника станет первой подобной в регионе и сосредоточится на лечении профзаболеваний.

До конца года на базе многопрофильного центра им. Пирогова в Мурманске откроется Центр промышленной медицины. Здесь будут заниматься профилактикой профессиональных болезней, которые возникают у людей из-за их условий работы, в частности, связанных с северным климатом.



Открытие запланировано на октябрь, но центр пока будет работать не весь. В частности, верхние этажи откроются позже. Там разместят отделение профпатологий. В центр будут разрабатывать спецпрограммы для предприятий, призванные увеличить трудовое долголетие людей на работе.

И. о. главврача центра О. Минин считает, что такая медпомощь раньше в городе не предоставлялась, но практика создания подобных учреждений есть и успешно действует в других городах.



Насколько открытие центра оправдано, пока сказать трудно, поскольку не понятно, чем конкретно будет заниматься целое здание сотрудников, оценить работу которых будет довольно сложно. Также непонятен источник финансирования, поскольку денег не медицину постоянно не хватает.