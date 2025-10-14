Медики из поморской глубинки обратились к губернатору за помощью

Архангельская область >> Медицина >> 14.10.2025

Рабочий коллектив стационара для инвалидов и пожилых людей, единственного в Верхнетоемском округе, обратился к главе Архангельской области с просьбой не закрывать интернат. Учреждение находится на грани закрытия из-за того, что не соответствует нормам противопожарной безопасности. МЧС не может разрешить деятельность, пока нормы не будут соблюдены, но интернат не может вложиться в устранение недостатков из-за отсутствия денег.

Сотрудники записали видеообращение к А. Цибульскому. В этом обращении много пафоса и высоких слов, а суть сводится к просьбе выделить деньги на устранение нарушений норм противопожарной безопасности до 1 декабря.

На ремонт здания, приведение его в нормативное состояние нужно 70 млн руб. Найти такую сумму нереально, поэтому перспектива — закрытие отделения.

В настоящее время в интернате 31 человек, 12 из которых не могут себя самообслуживание. Их обслуживает 31 сотрудник. Если отделение закроют, на улице окажутся и пациенты, и работники, поскольку в селе другой работы просто нет, а среди многодетные матери и матери-одиночки.





