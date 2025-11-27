В Сыктывкаре сломаны рентген-аппараты в 2-х поликлиниках

Город испытывает проблемы с рентгеном, так как сразу в 2-х корпусах поликлиники №3 (ул. Коммунистическая, 41, Карла Маркса, 116) кабинеты рентгена не работают.



Быстро их не починят, потому что сначала специалисты должны провести диагностику технику, решить, как её починить. Несмотря на то, что ситуация требует срочного решения, техники обычно не торопятся, поэтому горожанам придется испытывать некоторое время неудобства. Мало того что придется ехать в другие поликлиники, так еще и стоять в очередях. В некоторые кабинеты очереди уже на несколько недель вперед, а рентген многим нужен срочно.



Сейчас их направляют на обследование для диспансеризации в диагностический центр (ул. Куратова, 6), противотуберкулёзный диспансер (ул. Димитрова, 3), где своих пациентов много. В ближайшее время появится передвижной аппарат в поликлинике на ул. Карла Маркса, 116.



Напомним, что в Сыктывкаре не во всех медучреждениях есть современная аппаратура. Многие аппараты работают десятилетия и их давно пора заменить. По этой причине частые поломки, которые долго устраняются, отсутствие необходимых деталей и мн. др. При появлении денег в бюджете на медицинскую технику, заменяют только самые старые аппараты, а этого недостаточно для полноценной работы.







