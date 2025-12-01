Современный ФАП построят в микрорайоне Дровяное в Мурманске

Мурманская область >> Медицина >> 01.12.2025

По нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в одном из мурманских районах откроют фельдшерско-акушерский пункт.
ФАП оборудуют необходимым новым оборудованием. Пациенты могут получить доврачебную, первичную, врачебную, медико-санитарную спецпомощь, пройти  профосмотр, экспертизу нетрудоспособности.

Планируется, что постоянное медобслуживание в новом ФАП получат более 470 человек, которые будут прикреплены в медучреждению. Закончить возведение модульной конструкции должны в ближайшие дни.

Напомним, что ключевой задачей нацпроекта является достижение более высокого показателя долголетия. В 2030 г. продолжительность жизни человека в стране должен составить 78 лет, в 2036 г. — 81 год. Очень сомнительный план, потому что для его исполнения экология в мире должна улучшиться, люди должны питаться только натуральными продуктами без химии и регулярно заниматься спортом и прогулками.

Благодаря нацпроекту получится обновить только медучреждения, усовершенствовать систему реабилитации, развить сеть исследовательских центров и цифровизировать здравоохранение. 





Рекомендуем по теме:

Больницам Коми направили 5 наркозно-дыхательных аппаратов

Продолжительность жизни в Карелии увеличилась до 71,5 лет

В Мурманске подходит к концу дорожная кампания

Новый вид общественного транспорта появится на улицах Череповца в 2023 г.

Новый ФАП построен в Спасской Губе

После 2030 г. все библиотеки Коми перейдут на новый стандарт работы


2 тыс. первокурсников Вологодчины торжественно посвятили в студенты

Запах аммиака распространился по бизнес-центру Архангельска

ТРК "РубликЪ" в Сыктывкаре 20 лет создает торговую площадку для локальных брендов

В Коле открыли прогулочную площадку на набережной

В Череповце прошел турнир по пулевой стрельбе

В НАО готовят зимник Нарьян-Мар – Тельвиска

Гостей Вологды будут встречать «С хлебом-солью»
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2025 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета