Современный ФАП построят в микрорайоне Дровяное в Мурманске

По нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в одном из мурманских районах откроют фельдшерско-акушерский пункт.

ФАП оборудуют необходимым новым оборудованием. Пациенты могут получить доврачебную, первичную, врачебную, медико-санитарную спецпомощь, пройти профосмотр, экспертизу нетрудоспособности.



Планируется, что постоянное медобслуживание в новом ФАП получат более 470 человек, которые будут прикреплены в медучреждению. Закончить возведение модульной конструкции должны в ближайшие дни.



Напомним, что ключевой задачей нацпроекта является достижение более высокого показателя долголетия. В 2030 г. продолжительность жизни человека в стране должен составить 78 лет, в 2036 г. — 81 год. Очень сомнительный план, потому что для его исполнения экология в мире должна улучшиться, люди должны питаться только натуральными продуктами без химии и регулярно заниматься спортом и прогулками.



Благодаря нацпроекту получится обновить только медучреждения, усовершенствовать систему реабилитации, развить сеть исследовательских центров и цифровизировать здравоохранение.