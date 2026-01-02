В Вологодской области перебои с записью к химиотерапевтам

Вологодская область >> Медицина >> 02.01.2026

Жители региона жалуются губернатору Г. Филимонову на проблемы с записью к химиотерапевту в онкодиспансере. 4 врача обслуживают всю Вологодскую область. Из них сейчас работают 2, поэтому записаться можно на конец месяца. Это недопустимо, учитывая, что у больных онкологией на счету каждая минута.

Жалующиеся предполагают, что власти намеренно создали такую ситуацию, чтобы люди умирали, создавая убыль населения естественным путем. На такое заявление минздрав Вологодской области отреагировал сразу, сообщив, что разбирается.

Они сообщили, что 2 химиотерапевта на больничном, но что скрывается под этими больничными многие догадываются. Особенно когда они приходятся на новогодние каникулы. Медучреждение предпринимает меры, но какие, не уточняется.

Возникает вопрос: почему врачей на больничном не замещают, создавая дефицит специалистов и очереди. Волнуются больные, их родственники, учитывая важность скорости и непрерывности химиотерапии для онкопациентов. Перерывы, задержки в терапии влияют на эффективность лечения и продолжительность жизни.





