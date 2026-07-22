Кабачковые оладьи больше не в чести — делаю нежные кабачковые булочки вместо хлеба: новый способ заготовок на зиму

Заворачиваем начинку в рулет и бросаем в морозилку.

Если ничего, кроме кабачковых оладий, на ум не лезет, попробуйте приготовить кабачковые булочки: ингредиенты самые простые, а главное — их можно замораживать. Удачный вариант сохранить овощи на зиму.

Ингредиенты

Берем три кабачка, две чайные ложки соли, чайную ложку сахара, 50 г сливочного масла, 120 мл растительного масла, 120 г натурального йогурта, 10 г разрыхлителя, 20 мл уксуса, 300-350 г пшеничной муки, 100 г мягкого сыра, 100 г морковки и зеленый лук с петрушкой.

Как готовить

Натираем молодые кабачки на терке. Добавляем к ним чайную ложку соли, хорошо перемешиваем и оставляем на пару минут: нужно, чтобы кабачки пустили сок. Сливаем его и хорошо отжимаем овощи.

Соединяем сахар с солью и размягченным сливочным маслом. Добавляем растительное масло, натуральный йогурт и перемешиваем до однородности. Добавляем к ингредиентам разрыхлитель и уксус.

Теперь выкладываем в миску выжатые кабачки. Частями вводим просеянную муку и измельченную зелень. Замешиваем однородное упругое тесто, не прилипающее к рукам. Выкладываем тесто на пищевую пленку и раскатываем в пласт толщиной 1,5 см. Распределяем по тесту тертый сыр и морковь, формируем плотный рулет.

Заворачиваем рулет в пищевую пленку и убираем на хранение в морозилку. Перед приготовление достаем рулет и размораживаем 15 минут. Разрезаем на шайбочки по 2-3 см шириной. Обмакиваем каждую шайбочку в яичный белок, затем в кунжут. Выкладываем заготовки на противень, выстеленный пергаментом, смазываем желтком и выпекаем при температуре 180 градусов в течение 40 минут.

Личный опыт

Автор Arhpress.ru Юрий Самоваров в сезон кабачков частенько готовит такие булочки. Удивительно, насколько мягкими они получаются внутри и румяными снаружи. Морковь, сыр и зелень придают сочности. Кабачки отжимайте особо тщательно, иначе тесто возьмет слишком много муки — булочки получатся плотными.