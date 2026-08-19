Когда продают самые дешевые арбузы и дыни

Жизнь
Когда продают самые дешевые арбузы и дыни
Есть лишь небольшой период.
Когда продают самые дешевые арбузы и дыни
Архив arhpress.ru

Арбузы и дыни выгоднее всего покупать в конце августа и в первой половине сентября, когда предложение достигает пика. Об этом в беседе с RT рассказал управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.

 

«В продажу массово поступают бахчевые из южных регионов страны. Прежде всего из Астраханской и Волгоградской областей, Дагестана, Краснодарского и Ставропольского краев», — поделился Березнюк.

 

Эксперт отметил, что в Москве ассортимент пополняется продукцией из Липецкой, Тамбовской и Воронежской областей. 

 

По словам Березнюка, в указанный период высокая конкуренция начинает сдерживать цены, однако после середины сентября они вновь начинают расти из-за расходов на логистику и хранение.

Автор
Юрий Самоваров
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