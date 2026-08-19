Названа вероятная дата старта продаж iPhone 18 Pro

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Названа вероятная дата старта продаж iPhone 18 Pro
Презентация, старт предварительных заказов и начало продаж обычно проходят по одному сценарию.
Названа вероятная дата старта продаж iPhone 18 Pro
Архив arhpress.ru

Несмотря на то, что Apple еще не обнародовала даты выпуска iPhone 18 Pro и iPhone Ultra, уже сейчас можно предположить, когда пройдет презентация и когда будет дан старт предзаказам.

 

По традиции, презентация проходит в первой половине сентября. Даты постоянно меняются из-за Дня труда, отмечаемого в США в первый понедельник сентября. В 2026-м праздничная дата выпадает на 7 сентября, поэтому, вероятно, презентация Apple состоится в среду, 9 сентября.

 

Похожая ситуация была в 2015 году: после презентации, которая прошла 9 сентября, старт предварительным заказам был дан в субботу, 12-го числа. Хотя пятница в этом смысле наиболее распространенный день для начала предварительных заказов, Apple, вероятно, как и в прошлый раз не станет давать старт в дань уважения трагедии 11 сентября.

 

Предполагаемой датой выхода устройств называют пятницу, 18 сентября. При этом не исключено, что Apple отложит мероприятие до вторника, 15 сентября — в этом случае старт предварительных заказов должен состояться 18 сентября, начало продаж — 25 сентября соответственно.

Автор
Юрий Самоваров
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