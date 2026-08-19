Решение принято: новогодние каникулы в 2027-м изменят из-за ситуации в стране — как теперь будем отдыхать

Минтруд уже опубликовал новый производственный календарь.

Очередного рекордного новогоднего марафона у россиян не будет. Если в начале 2026-го граждане отдыхали 12 дней подряд, то новые каникулы будут куда короче.

Новый график уже заложен в проекте Минтруда — отдыхать будем с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно.

Потерянный январский выходной не исчез, но был перемещен в другую часть года. Субботу, 2 января, хотят перенести на пятницу, 5 ноября — на День народного единства получатся четырехдневные каникулы.

Воскресенье, 3 января, превратится в выходной 31 декабря 2027 года. Рабочая субботу, 20 февраля, освободит понедельник, 22 февраля.

Остальной год в плане праздников выглядит довольно щедро: по три дня подряд будем отдыхать на 23 февраля, 8 марта, дважды в мае и на День России. Правда, майские вновь будут разбиты на два захода — с 1-го по 3-е и с 8-го по 10-е число.

Надо сказать, что последние несколько лет январские каникулы постепенно росли: в 2023-м они длились девять дней, 10 — в 2024-м, 11 — в 2025-м, рекордные 12 — в этом году.