С Яблочного Спаса и до осени готовлю яблочный сыр: вкуснее повидла, круче пастилы

Состав простейший, а вкус совсем другой.

В сезон яблок настоящим упущением будет не сделать яблочный сыр. И нет, это не пастила или повидло — это совсем другой, неожиданный вкус. А состав при этом простейший.

Ингредиенты

Берем 2,7 кило яблок, 400 г сахара, пол чайной ложки корицы, 50 г грецких орехов.

Как готовить

Моем яблоки, удаляем сердцевину и нарезаем плоды дольками, не очищая от кожуры. Выкладываем в глубокую емкость (примерно 2,4 кило яблочных долек), пересыпаем 150 г сахара. Оставшиеся 300 г яблок убираем в холодильник — их мы добавим в конце.

Прижимаем засыпанные сахаром яблоки крышкой, сверху устанавливаем груз и оставляем при комнатной температуре примерно на сутки. Ставим емкость с выделившимся соком и яблоки на плиту, доводим до кипения и варим на небольшом огне — плоды должны стать мягкими.

Горячую массу измельчаем блендером до состояния однородного пюре. Добавляем оставшиеся 250 г сахара. Увариваем пюре на минимальном нагреве, периодически помешивая до сильного загустения и потемнения массы. Добавляем корицу и измельченные грецкие орехи. Яблоки, которые отложили ранее, нарезаем мелкими кубиками и также добавляем в горячую массу.

Варим смесь еще 15-20 минут, непрерывно помешивая до того момента, когда масса наберет необходимую густоту. Простой тест: если масса легко отделяется от влажной марли, значит пюре сварили правильно.

Застилаем две небольшие миски влажной марлей в четыре слоя, распределяем в них теплую массу без пустот и заворачиваем края. Таким образом, наш сыр получит правильную форму. Достаем его и кладем сверху доску, а на нее — груз весом около пяти кило. Оставляем под гнетом часа на два.

Получившиеся головки яблочного сыра перекладываем на доску с пергаментом. Сушим в проветриваемом помещении пару дней, раз в сутки переворачиваем. Как только поверхность полностью прекратит липнуть при нажатии, станет твердой и упругой — наш сыр готов.