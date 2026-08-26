Если дети творог не едят, мешаю его со сгущенкой и готовлю «Ириску»: и на завтрак, и к чаю

Съедят за секунду и добавки захотят.

Если дети-малоежки ни в какую не хотят есть творог, приготовьте им «Ириску». Ребенок сразу оценит, ведь такая ириска намного вкуснее пресного творога.

Ингредиенты

Берем 600 г нежирного творога, банку вареной сгущенки, три яйца, две столовые ложки манки и масло для смазывания формы.

Как готовить

Сгущенку перекладываем в объемную посуду. Добавляем к ней творог и манку. Хорошо перемешиваем.

Взбиваем яйца в отдельной емкости, добавляем яйца к творогу со сгущенкой. Перемешиваем до однородности.

Смазываем форму маслом или выкладываем промасленной пекарской бумагой, перекладываем в нее тесто.

Разогреваем духовку до 160 градусов и выпекаем запеканку в течение 30-35 минут.