Какие регионы зальет дождями в сентябре: прогноз на осень

Новости России
Какие регионы зальет дождями в сентябре: прогноз на осень
Продолжения лета здесь ждать не стоит.
Какие регионы зальет дождями в сентябре: прогноз на осень
Архив arhpress.ru

Россиян предупредили о сильных дождях, которые обрушатся на ряд регионов в сентябре. Информацию привел начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

 

По его словам, на Дальнем Востоке осадки могут усилиться из-за влияния тайфунов, выходящих из Тихого океана. На Кавказе сочетание теплого моря, холодного воздуха и гор может спровоцировать активные дожди. А в Петербурге не исключаются циклоны, которые придут из Северной Атлантики через Гольфстрим.

 

«В этом году циклоны чаще шли по северной траектории: через Санкт-Петербург и Архангельск, далее в сторону Ханты-Мансийска, Перми и Тюмени, затем по Уралу, югу Красноярского края, через Тыву, Хакасию, Байкал и дальше вдоль Амура. Скорее всего, в сентябре похожая схема сохранится. Именно вдоль этой траектории дожди наиболее вероятны», — рассказал Цыганков.

 

Тем не менее, в столичном регионе до конца сентября ожидается комфортная и вполне летняя погода.

Автор
Юрий Самоваров
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