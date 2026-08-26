Котлеты больше не в чести — вместо них инвольтини по-итальянски: мясная вкуснятина с необычной начинкой

Намного вкуснее обычных котлет.

Когда от одной мысли о котлетах бросает в дрожь, готовим инвольтини — мясные рулетики по-итальянски. Начинка здесь — не просто фарш, а традиционные для Сицилии ингредиенты: красный лук, изюм, фисташки. В сочетании получается по-настоящему вкусная замена котлетам.

Ингредиенты

Берем кило филе говядины для жарки, две красных репчатых луковицы, 300 г панировочных сухарей, 40 г сливочного масла, 50 г очищенных фисташек, 50 г черного кишмиша, два лавровых листа, соль и перец по вкусу, а также растительное масло для жарки.

Как готовить

Мелко рубим фисташки ножом или измельчаем в блендере. Замачиваем изюм на 20 минут в теплой воде. Если изюм крупный, разрезаем каждую изюминку на 3-4 части. Репчатый лук измельчаем в блендере, поджариваем до мягкости на растительном масле. Сильно лук не зажариваем.

Смешиваем обжаренный лук с измельченными орехами и изюмом. Добавляем к смеси половину панировочных сухарей. Солим массу по вкусу и перчим.

Нарезаем говядину на ломтики толщиной в 1 см. Ломтики нужно будет отбить плоской стороной молотка. Готовые ломтики должны иметь размер 4x7 см. Солим мясные ломтики, перчим и смазываем растительным маслом.

На каждый ломтик выкладываем по чайной ложке начинки и сворачиваем мясо в рулет. Если нужно, закрепляем каждый рулет зубочисткой. Фаршированные рулетики обваливаем в панировочных сухарях.

Разогреваем растительное масло, обжариваем лавровый лист примерно 2-3 минуты. Убираем лаврушку и нагреваем сковородку еще сильнее. Выкладываем в масло рулетики и обжариваем до румяной корочки.

Личный опыт

Автор Arhpress.ru Юрий Самоваров попробовал приготовить инвольтини, хотя первоначально смутила начинка: сочетание изюма, фисташек и красного лука с фаршем казалось уж чем-то больно необычным для мясного блюда. Но в итоге вкус оказался действительно интересным: мясо сохраняет сочность, а внутри чувствуются сладковатые нотки изюма, приятный ореховый аромат.

Перед жаркой лучше дать готовым рулетикам постоять 10-15 минут после панировки. Сухари должны лучше закрепиться на поверхности, тогда получите более плотную золотистую корочку. И еще — никакого постного мяса. Жировые прожилки делают рулетики гораздо сочнее.