Ложку варенья добавляю в кипящее молоко — случайный десерт за копейки: чертовски вкусно

Получается нежная вкуснятина.

Самые вкусные десерты почти всегда рождаются из самых простых продуктов. Если дома не нашлось ничего к чаю, попробуйте приготовить простую вкуснятину — киньте ложку варенья в кипящее молоко. Получим нежный, ароматный молочный десерт, который оценят как дети, так и взрослые.

Ингредиенты

Берем 500 мл молока, столовую ложку любого варенья по вкусу, две чайные ложки сахара и чайную ложку крахмала.

Как готовить

В небольшой кастрюльке доводим молоко до кипения. Когда жидкость начнет подниматься, убавляем огонь. Далее добавляем столовую ложку варенья и хорошенько мешаем. Молоко начнет слегка менять цвет и приобретет аппетитный аромат.

Теперь разводим крахмал в двух столовых ложках холодной воды и тонкой струйкой вливаем молоко. Провариваем в течение двух минут, пока десерт не загустеет.

Разливаем по чашкам или креманкам. Подавать можно как в горячем виде, в качестве согревающего напитка, так и остудить — получится нежное молочное угощение.