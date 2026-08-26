Ложку варенья добавляю в кипящее молоко — случайный десерт за копейки: чертовски вкусно

Жизнь
Ложку варенья добавляю в кипящее молоко — случайный десерт за копейки: чертовски вкусно
Получается нежная вкуснятина.
Ложку варенья добавляю в кипящее молоко — случайный десерт за копейки: чертовски вкусно
Архив arhpress.ru

Самые вкусные десерты почти всегда рождаются из самых простых продуктов. Если дома не нашлось ничего к чаю, попробуйте приготовить простую вкуснятину — киньте ложку варенья в кипящее молоко. Получим нежный, ароматный молочный десерт, который оценят как дети, так и взрослые.

 

Ингредиенты

 

Берем 500 мл молока, столовую ложку любого варенья по вкусу, две чайные ложки сахара и чайную ложку крахмала.

 

Как готовить

 

В небольшой кастрюльке доводим молоко до кипения. Когда жидкость начнет подниматься, убавляем огонь. Далее добавляем столовую ложку варенья и хорошенько мешаем. Молоко начнет слегка менять цвет и приобретет аппетитный аромат.

 

Теперь разводим крахмал в двух столовых ложках холодной воды и тонкой струйкой вливаем молоко. Провариваем в течение двух минут, пока десерт не загустеет. 

 

Разливаем по чашкам или креманкам. Подавать можно как в горячем виде, в качестве согревающего напитка, так и остудить — получится нежное молочное угощение.

Автор
Юрий Самоваров
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