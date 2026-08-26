Названы даты выплат детских пособий в Архангельске за август

Новости региона
Названы даты выплат детских пособий в Архангельске за август
Первые средства поступят 3 сентября.
Названы даты выплат детских пособий в Архангельске за август
Архив arhpress.ru

Отделение Социального фонда России (СФР) по Архангельской области рассказало, когда жители региона получат детские пособия за август.

 

3 сентября средства поступят на детей до 17 лет и беременным женщинам, также придут пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

 

4 сентября на счета родителей поступит ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трех лет. 8 сентября ожидается пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.

 

Выплаты зачисляются в течение всего дня, до 00:00. Если средства не поступили утром, их стоит ожидать до окончания дня. 

 

Через Почту России средства будут доставляться с 3 по 25 сентября, точную дату необходимо уточнить в отделении почтовой связи.

Автор
Юрий Самоваров
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