Родители погибшего при падении такси с моста в Архангельске подали в суд

В Архангельске в суд за компенсацией морального вреда обратились родители молодого человека, погибшего при падении такси с Краснофлотского моста в ноябре 2024 года. Трагедия унесла жизнь водителя и двух пассажиров.
В пресс-службе районного суда Архангельской области рассказали, что истцы потребовали от компании, занимающейся услугами такси, компенсировать моральный вред. Для родителей старший погибший сын был надеждой и опорой, из-за утраты у них ухудшилось здоровье, начались стресс и переживания.
В ходе рассмотрения дела стороны заключили мировое соглашение, которое поддержал прокурор.
«По условиям соглашения привлеченный ответчиком благотворительный фонд выплатит истцам компенсацию морального вреда в размере 2 025 000 рублей в течение пяти рабочих дней», — сообщили в пресс-службе.
Суд пришел к выводу о наличии оснований для утверждения соглашения. Определение вступило в силу в день вынесения.