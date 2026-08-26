Родители погибшего при падении такси с моста в Архангельске подали в суд

Трагедия произошла в ноябре 2024 года, тогда погибли три человека.

В Архангельске в суд за компенсацией морального вреда обратились родители молодого человека, погибшего при падении такси с Краснофлотского моста в ноябре 2024 года. Трагедия унесла жизнь водителя и двух пассажиров.

В пресс-службе районного суда Архангельской области рассказали, что истцы потребовали от компании, занимающейся услугами такси, компенсировать моральный вред. Для родителей старший погибший сын был надеждой и опорой, из-за утраты у них ухудшилось здоровье, начались стресс и переживания.

В ходе рассмотрения дела стороны заключили мировое соглашение, которое поддержал прокурор.

«По условиям соглашения привлеченный ответчиком благотворительный фонд выплатит истцам компенсацию морального вреда в размере 2 025 000 рублей в течение пяти рабочих дней», — сообщили в пресс-службе.

Суд пришел к выводу о наличии оснований для утверждения соглашения. Определение вступило в силу в день вынесения.