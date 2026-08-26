В Архангельске произошло массовое ДТП, пострадала женщина

На Талажском шоссе столкнулись сразу четыре авто.

В Архангельске на Талажском шоссе произошло массовое ДТП — все случилось у отворотки на понтонную переправу, столкнулись сразу четыре автомобиля.

По предварительным данным, водитель Toyota, поворачивая влево, не уступил дорогу Hover, двигавшемуся со стороны аэропорта.

Внедорожник после первого удара сначала отбросило на грузовик, затем на встречный Haval. В результате ДТП пострадала пассажирка японской легковушки, женщину госпитализировали.

На месте работает полиция и скорая. Обстоятельства случившегося устанавливаются.