Власти Архангельска признали, что ситуация с бензином быстро не решится

Топливо в регион поступает, но насыщение рынка происходит слишком медленно.

Власти Архангельска признали, что ситуация с бензином в регионе пока остается сложной. Топлива недостаточно для быстрого восстановления ситуации.

Комментарий министерства ТЭК и ЖКХ региона последовал после эмоционального сообщения жительницы Архангельска в социальных сетях. Она пожаловалась, что водители вынуждены сутками дежурить на заправках, а бензин нередко заканчивается прямо перед носом.

В ведомстве сообщили, что перебои связаны с внеплановым выводом из строя оборудования на НПЗ. На данный момент топливо в Поморье поступает по железной дороге и распределяется между АЗС, однако в первую очередь им снабжают предприятия жизнеобеспечения и экстренные службы.

Чиновники отметили, что насыщение рынка происходит медленно, а потому очереди на автозаправках пока сохранятся.