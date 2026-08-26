Власти Архангельска признали, что ситуация с бензином быстро не решится

Новости региона
Власти Архангельска признали, что ситуация с бензином быстро не решится
Топливо в регион поступает, но насыщение рынка происходит слишком медленно.
Власти Архангельска признали, что ситуация с бензином быстро не решится
Архив arhpress.ru

Власти Архангельска признали, что ситуация с бензином в регионе пока остается сложной. Топлива недостаточно для быстрого восстановления ситуации.

 

Комментарий министерства ТЭК и ЖКХ региона последовал после эмоционального сообщения жительницы Архангельска в социальных сетях. Она пожаловалась, что водители вынуждены сутками дежурить на заправках, а бензин нередко заканчивается прямо перед носом. 

 

В ведомстве сообщили, что перебои связаны с внеплановым выводом из строя оборудования на НПЗ. На данный момент топливо в Поморье поступает по железной дороге и распределяется между АЗС, однако в первую очередь им снабжают предприятия жизнеобеспечения и экстренные службы.

 

Чиновники отметили, что насыщение рынка происходит медленно, а потому очереди на автозаправках пока сохранятся.

Автор
Юрий Самоваров
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