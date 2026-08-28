Сбер внес изменения в «Сбербанк Онлайн»

Новости России
Сбер внес изменения в «Сбербанк Онлайн»
Коснется всех, у кого дети ходят в школу.
Сбер внес изменения в «Сбербанк Онлайн»
Shatokhina Natalia/globallookpress.com

Сбербанк запустил в своем мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» витрину «Снова в школу» для родителей школьников и студентов. Об этом рассказали в пресс-службе банка.

 

На витрине представлены предложения сервисов банка и его партнеров для подготовки к школе. В разделе также собрана информация о дополнительных занятиях, медицинских справках и образовательном кредите.

 

На витрине также можно найти подборку канцтоваров и одежды. Часть витрины посвящена отдыху после занятий и совместному досугу. Можно также выбрать фильмы по возрасту, спектакли, шоу, подборку с образовательным и развлекательным контентом и другие активности.

 

Еще одно нововведение — сервис «Друзья на карте», который помогает родителям бесплатно увидеть местоположение ребенка, уровень зарядки его телефона и маршруты за день.

Автор
Юрий Самоваров
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