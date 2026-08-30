Цены на бензин в Архангельске выросли до 140 рублей за литр

Новости региона
Цены на бензин в Архангельске выросли до 140 рублей за литр
92-й и 95-й можно найти лишь на двух заправках в городе.
Цены на бензин в Архангельске выросли до 140 рублей за литр
Архив arhpress.ru

В Архангельской области остается напряженной ситуация с бензином. Лишь на двух заправках можно приобрести АИ-92 и АИ-95.

 

В частности, оба вида топлива отпускаются без ограничений на АЗС «ОПТИ» на Кузнечной, 1, но цены, мягко говоря, кусаются: 132 и 140 рублей за литр соответственно.

 

Еще одна точка — АЗС «РН Северо-Запад» на Окружном шоссе, 3/1. Цены куда более демократичные: 92-й по 65,20 рубля, 95-й — 70,40 рубля, но покупка ограничена 30 литрами на клиента.

 

На остальных заправках по состоянию на 9:30 по местному времени 30 августа доступны лишь дизель и газ.

Автор
Юрий Самоваров
Читайте также
Вместо надоевших котлет делаю творожники — получаются вкуснее мяса
Жизнь

Вместо надоевших котлет делаю творожники — получаются вкуснее мяса

Погода 1 сентября 2026: где ждать солнца и тепла, а где дождей — прогноз Гидрометцентра
Новости России

Погода 1 сентября 2026: где ждать солнца и тепла, а где дождей — прогноз Гидрометцентра

В самолете с 184 пассажирами на борту произошла разгерметизация на высоте 10 километров
Новости России

В самолете с 184 пассажирами на борту произошла разгерметизация на высоте 10 километров

Раскрыто время, в которое можно есть сгущенку без вреда для фигуры
Жизнь

Раскрыто время, в которое можно есть сгущенку без вреда для фигуры

Погода 30 августа расскажет, как скоро ждать осенних заморозков: народные приметы
Жизнь

Погода 30 августа расскажет, как скоро ждать осенних заморозков: народные приметы

Сбер внес изменения в «Сбербанк Онлайн»
Новости России

Сбер внес изменения в «Сбербанк Онлайн»