Цены на бензин в Архангельске выросли до 140 рублей за литр

92-й и 95-й можно найти лишь на двух заправках в городе.

В Архангельской области остается напряженной ситуация с бензином. Лишь на двух заправках можно приобрести АИ-92 и АИ-95.

В частности, оба вида топлива отпускаются без ограничений на АЗС «ОПТИ» на Кузнечной, 1, но цены, мягко говоря, кусаются: 132 и 140 рублей за литр соответственно.

Еще одна точка — АЗС «РН Северо-Запад» на Окружном шоссе, 3/1. Цены куда более демократичные: 92-й по 65,20 рубля, 95-й — 70,40 рубля, но покупка ограничена 30 литрами на клиента.

На остальных заправках по состоянию на 9:30 по местному времени 30 августа доступны лишь дизель и газ.