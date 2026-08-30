Погода 1 сентября 2026: где ждать солнца и тепла, а где дождей — прогноз Гидрометцентра

В нескольких регионах ожидаются осадки.

Советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин рассказал о погоде 1 сентября.

По его словам, в Москве и столичном регионе существенных осадков не ожидается. Утром столбики термометров зафиксируются на отметке +17…+19 градусов, днем воздух прогреется до +24.

А главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова все же ожидается ухудшения погоды.

«Первого сентября атмосферное давление в городе понизится. Местами может пройти небольшой кратковременный дождь», — поделилась Позднякова.

Хорошей погодой едва ли могут похвастаться северо-запад страны и Поволжье: в Санкт-Петербурге ожидается +20 и дожди, осадки также прогнозируются в Самаре и Казани — там воздух прогреется до +24 и +21 градуса соответственно.