Погода 1 сентября 2026: где ждать солнца и тепла, а где дождей — прогноз Гидрометцентра

Новости России
Погода 1 сентября 2026: где ждать солнца и тепла, а где дождей — прогноз Гидрометцентра
В нескольких регионах ожидаются осадки.
Погода 1 сентября 2026: где ждать солнца и тепла, а где дождей — прогноз Гидрометцентра
Архив arhpress.ru

Советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин рассказал о погоде 1 сентября. 

 

По его словам, в Москве и столичном регионе существенных осадков не ожидается. Утром столбики термометров зафиксируются на отметке +17…+19 градусов, днем воздух прогреется до +24.

 

А главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова все же ожидается ухудшения погоды.

 

«Первого сентября атмосферное давление в городе понизится. Местами может пройти небольшой кратковременный дождь», — поделилась Позднякова.

 

Хорошей погодой едва ли могут похвастаться северо-запад страны и Поволжье: в Санкт-Петербурге ожидается +20 и дожди, осадки также прогнозируются в Самаре и Казани — там воздух прогреется до +24 и +21 градуса соответственно.

Автор
Юрий Самоваров
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