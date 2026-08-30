Погода 30 августа расскажет, как скоро ждать осенних заморозков: народные приметы

Жизнь
Погода 30 августа расскажет, как скоро ждать осенних заморозков: народные приметы
Внимательно следите за ветром.
Погода 30 августа расскажет, как скоро ждать осенних заморозков: народные приметы
Архив arhpress.ru

В воскресенье, 30 августа, отмечается Миронов день или Вдовьи помочи. В этот день Православная церковь чтит память святого пресвитера Мирона Кизичевского, проявившего милосердие и мужество в защите христиан от гонений. По погоде в этот день предки узнавали, как скоро придут осенние заморозки.

 

Если 30 августа установился сильный северный ветер, то и холодов стоит ждать раньше срока. Сильные порывы говорят о том, что скоро придут суровые осенние заморозки. А появление инея утром на траве — знак скорого прихода суровой осени.

 

Густой туман, в свою очередь, наоборот, предвещает ласковую осень с теплыми деньками. Теплый ветер говорит о том, что ранних заморозков ждать не стоит. Если погода ясная, то начало сентября будет теплым, без резких перепадов температур.

Автор
Юрий Самоваров
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