Раскрыто время, в которое можно есть сгущенку без вреда для фигуры

Жизнь
Раскрыто время, в которое можно есть сгущенку без вреда для фигуры
В день можно съесть не больше двух столовых ложек.
Раскрыто время, в которое можно есть сгущенку без вреда для фигуры
Архив arhpress.ru

Россиянам рассказали, когда можно есть сгущенку. Информацию привели эксперты Роскачества.

 

По их словам, в составе продукта могут содержаться лишь четыре ингредиента: коровье молоко, сахар, молочный сахар и вода. Наличие сухого молока или заменителей жира недопустимы.

 

Оптимальное время для десерта — первая половина дня через 30-40 минут после еды. Здоровый человек без вреда для здоровья может съесть не более двух столовых ложек.

 

Эксперты напомнили, что чрезмерное употребление сгущенки из-за высокого содержания сахара может обернуться набором веса, диабетом, сердечными болезнями. Сочетание сахара и молочных кислот провоцирует кариес, так что стоматологию рекомендуют после десерта полоскать рот водой.

Автор
Юрий Самоваров
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