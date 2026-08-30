Раскрыто время, в которое можно есть сгущенку без вреда для фигуры

В день можно съесть не больше двух столовых ложек.

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Россиянам рассказали, когда можно есть сгущенку. Информацию привели эксперты Роскачества. По их словам, в составе продукта могут содержаться лишь четыре ингредиента: коровье молоко, сахар, молочный сахар и вода. Наличие сухого молока или заменителей жира недопустимы. Оптимальное время для десерта — первая половина дня через 30-40 минут после еды. Здоровый человек без вреда для здоровья может съесть не более двух столовых ложек. Эксперты напомнили, что чрезмерное употребление сгущенки из-за высокого содержания сахара может обернуться набором веса, диабетом, сердечными болезнями. Сочетание сахара и молочных кислот провоцирует кариес, так что стоматологию рекомендуют после десерта полоскать рот водой.