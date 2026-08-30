В самолете с 184 пассажирами на борту произошла разгерметизация на высоте 10 километров

Самолет авиакомпании Nordwind, летевший из Сочи в Киров, потреял герметичность и был вынужден совершить посадку в Минеральных Водах.
По данным агентства, чуть менее чем через час после вылета экипаж воздушного судна с 184 пассажирами на борту, подал экстренный сигнал PAN-PAN. На высоте около 10,3 тысячи метров сработала сигнализации превышения высоты, после чего возникли проблемы с давлением в кабине пилотов.
Самолет снизился до трех тысяч метров, но восстановить стабильную герметизацию не удалось. В результате Boeing 737-800 направили на запасной аэродром в Минеральных Водах, где экипаж благополучно совершил посадку.
На следующий день тот же самолет должен был выполнить рейс из Минеральных Вод в Казань, однако после вылета экипаж сообщил о проблемах с шасси. Лайнер вернулся в аэропорт вылета.