В самолете с 184 пассажирами на борту произошла разгерметизация на высоте 10 километров

Новости России
В самолете с 184 пассажирами на борту произошла разгерметизация на высоте 10 километров
Борт срочно пришлось сажать.
В самолете с 184 пассажирами на борту произошла разгерметизация на высоте 10 километров
Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Самолет авиакомпании Nordwind, летевший из Сочи в Киров, потреял герметичность и был вынужден совершить посадку в Минеральных Водах.

 

По данным агентства, чуть менее чем через час после вылета экипаж воздушного судна с 184 пассажирами на борту, подал экстренный сигнал PAN-PAN. На высоте около 10,3 тысячи метров сработала сигнализации превышения высоты, после чего возникли проблемы с давлением в кабине пилотов. 

 

Самолет снизился до трех тысяч метров, но восстановить стабильную герметизацию не удалось. В результате Boeing 737-800 направили на запасной аэродром в Минеральных Водах, где экипаж благополучно совершил посадку.

 

На следующий день тот же самолет должен был выполнить рейс из Минеральных Вод в Казань, однако после вылета экипаж сообщил о проблемах с шасси. Лайнер вернулся в аэропорт вылета.

Автор
Юрий Самоваров
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