Вместо надоевших котлет делаю творожники — получаются вкуснее мяса

Жизнь
Вместо надоевших котлет делаю творожники — получаются вкуснее мяса
Смешиваем творог с сыром и свежей зеленью.
Вместо надоевших котлет делаю творожники — получаются вкуснее мяса
Архив arhpress.ru

Если вы думаете, что творог — это только сырники и выпечка, то ошибаетесь. Из него можно приготовить настоящие котлеты. В сочетании с сыром и свежей зеленью получается обалденная вкуснятина — «броня» из сухарей будет надежно удерживать внутри весь сок. 

 

Ингредиенты

 

Берем 400 г творога жирностью 9%, 15 г зеленого лука, 20 г кинзы, одно яйцо, 100 г сыра, соль по вкусу, чайную ложку сахара, три столовые ложки муки с горкой, панировочные сухари и растительное масло.

 

Как готовить

 

Перекладываем творог в миску, вбиваем яйцо. Мелко нарезаем зелень, также выкладываем в миску. Сыр нарезаем мелкими кубиками, также отправляем в миску. Всыпаем сахар, соль, муку, перемешиваем в однородную массу.

 

Формируем котлетки одинакового размера, обваливаем в панировочных сухарях. Греем в сковороде растительное масло, обжариваем с двух сторон.

Автор
Юрий Самоваров
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