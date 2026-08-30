Вместо надоевших котлет делаю творожники — получаются вкуснее мяса

Смешиваем творог с сыром и свежей зеленью.

Если вы думаете, что творог — это только сырники и выпечка, то ошибаетесь. Из него можно приготовить настоящие котлеты. В сочетании с сыром и свежей зеленью получается обалденная вкуснятина — «броня» из сухарей будет надежно удерживать внутри весь сок.

Ингредиенты

Берем 400 г творога жирностью 9%, 15 г зеленого лука, 20 г кинзы, одно яйцо, 100 г сыра, соль по вкусу, чайную ложку сахара, три столовые ложки муки с горкой, панировочные сухари и растительное масло.

Как готовить

Перекладываем творог в миску, вбиваем яйцо. Мелко нарезаем зелень, также выкладываем в миску. Сыр нарезаем мелкими кубиками, также отправляем в миску. Всыпаем сахар, соль, муку, перемешиваем в однородную массу.

Формируем котлетки одинакового размера, обваливаем в панировочных сухарях. Греем в сковороде растительное масло, обжариваем с двух сторон.