Беру минтай и 2 луковицы: мировая закуска вкуснее колбасы — нежно и просто

Если надоело в очередной раз делать нарезку.

Минтай наши хозяйки как-то недолюбливают, а зря. Смешиваем его с луком, мукой и майонезом — получаем обалденную закуску, куда круче колбасы.

Ингредиенты

Берем 350 г замороженного минтая, две луковицы, две столовые ложки муки, три столовые ложки майонеза, соль по вкусу, четыре столовые ложки растительного масла.

Как готовить

Предварительно размораживаем филе в холодильнике, промываем, обсушиваем бумажными полотенцами и нарезаем порционными кусочками. Если у вас тушка, то чистим ее от внутренностей, обрезаем хвост и плавники. Обязательно удаляем черную пленку внутри, она дает горечь. Филе нарезаем небольшими ломтиками.

Каждый ломтик рыбы панируем в муке со всех сторон. Греем в сковородке растительное масло, выкладываем минтай и обжариваем примерно 3-4 минуты с каждой стороны, до румяной корочки. Выкладываем обжаренную рыбу на влажную салфетку, чтобы впиталось лишнее масло, оставляем остужаться.

Чистим лук, промываем холодной водой, обсушиваем салфеткой и нарезаем мелкими кубиками. Греем в сковороде на среднем огне оставшееся растительное масло, добавляем нарезанный лук и, помешивая, обжариваем 3-4 минуты, пока не получим золотистый цвет. Остужаем жареный лук до теплого состояния.

Кусочки минтая делим на волокна или нарезаем еще более мелко, перекладываем в миску. Добавляем лук и перемешиваем. Добавим майонез, соль, перемешаем. При желании можно добавить щепотку молотого перца.