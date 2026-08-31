ЦБ России показал, как будет выглядеть цифровой рубль

Граждане смогут пользоваться новой валютой с 1 сентября.

Центральный банк России показал официальный логотип цифрового рубля, инфраструктура для работы с которым будет открыта крупнейшими банками и компаниями с 1 сентября.

Знак цифровой валюты выполнен в виде рубля в фирменных кораллово-алых цветах. В пресс-службе банка уточнили, что знак рубля размещен со смещением влево относительно центра окружности. Вертикальная основная линия буквы «Р» располагается на расстоянии одной трети диаметра и соединяется с окружностью.

С 1 сентября 2026 года у граждан появится возможность по желанию пользоваться новой формой национальной валюты. Для этого необходимо открыть счет на платформе ЦБ России. Человек сможет пополнять счет цифрового рубля со своих банковских счетов на сумму до 300 тысяч рублей в месяц. Для бизнеса лимита на пополнение нет.

Все платежи и переводы в цифровых рублях для граждан будут бесплатными.