Названы даты включения отопления в домах: график по регионам

Среднесуточная температура должна опуститься ниже +8 на пять дней подряд.

Конец августа, по ночам пошли первые заморозки, а значит, скоро будут включать отопление. Паспорта готовности домов к отопительному сезону управляющие компании должны получить до 15 сентября. В противном случае им грозят штрафы до 300 тысяч рублей и лишение лицензии. Но паспорта — это одно.

Тепло в батареях появится лишь после того, как среднесуточная температура опустится ниже +8 градусов и продержится на этом уровне пять дней подряд.

Конечно, на сегодняшний день нет точных дат включения отопления, но можно составить примерную картину по регионам, обратившись к прошлогодним данным.

В Москве в 2025-м подавать тепло начали 24 сентября. Для начала — в социальных учреждениях, затем уже в жилых домах. В последнюю очередь отопление включают в административных и промышленных зданиях. Что касается Московской области, то единой даты нет — запуск проходит по муниципалитетам.

В Санкт-Петербурге ситуация сложнее: там используется режим периодического протапливания, который иногда начинается раньше полноценного сезона. Протапливание в прошлом году начали 25 сентября, с 3 октября город перешел на регулярное отопление. В самой области сроки определяют муниципальные власти.

Что касается регионов, то, скажем, в Новосибирске сезон обычно начинается раньше, чем в столицах. В прошлом году систему развернули 17 сентября, с 19 сентября начали подавать тепло в жилые дома. В Мурманске сезон начинают традиционно раньше из-за северного климата. Жилой фонд в прошлом году подключили с 22 сентября. В Красноярске в прошлом сезоне батареи нагрелись к 23 сентября.