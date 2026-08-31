Шарлотка XIX века — совсем другой пирог: тесто нежное, а в яблоках сочная начинка

Уютный десерт по старинному рецепту.

Это сегодня приготовление шарлотки выглядит, как дело абсолютно нехитрое. А в конце XIX века из теста и яблок могли приготовить настоящее ресторанное блюдо. Главное изюминка в том, что яблоки в этот пирог попадают целиком, да еще и начиняются смородиной и цукатами.

Ингредиенты

Для теста возьмем 125 г сливочного масла, столько же сахарной пудры, шесть желтков, столько же белков, 125 г миндальной муки и щепотку мускатного ореха.

Для начинки берем 12 средних яблок, 100 г красной смородины, 50 г сахара, чайную ложку корицы и 20 г цукатов.

Как готовить

Удаляем у яблок сердцевины и чистим их от кожуры. Выкладываем в форму, выстеленную пергаментной бумагой.

В отдельной емкости смешиваем красную смородину, сахар, корицу и цукаты. Яблоки наполняем начинкой. На каждое яблоко кладем небольшой кусочек сливочного масла — так пирог получится еще вкуснее.

Теперь займемся тестом: взбиваем размягченное сливочное масло с сахарной пудрой — должна получиться светло-воздушная масса. Пока взбиваем, вводим яичные желтки, добавляем к смеси миндальную муку и щепотку мускатного ореха. Отдельно взбиваем белки, аккуратно вводим в тесто.

Выкладываем тесто в форму с яблоками. Отправляем пирог в духовку, разогретую до 180 градусов, на час. Перед подачей посыпаем сахарной пудрой.