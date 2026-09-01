Как получить цифровой рубль в «Сбербанке Онлайн»: пошаговая инструкция

Россияне могут пользоваться цифровым рублем с 1 сентября.

Клиенты Сбербанка с 1 сентября получили возможность открыть счет цифрового рубля, переводить цифровые рубли и оплачивать ими покупки и услуги.

Открыть счет можно в приложении «Сбербанк онлайн» через кнопку «Оформить карту или счет».

При нажатии на кнопку банк перенаправит пользователя на портал «Госуслуги», чтобы подтвердить данные для открытия кошелька.

После того, как кошелек будет открыт, необходимо придумать шестизначный пароль и сгенерировать ключи доступа к счету.

На первом этапе сервис будет доступен на устройствах с операционной системой Android с версией мобильного приложения не ниже 17.11. Далее возможность пользоваться сервисом появится на iOS.

Цифровым рублем можно оплачивать покупки и услуги как в физических торговых точках, так и на сайтах онлайн-магазинов.

Привычные способы расчетов при этом сохраняются. Россияне и дальше смогут оплачивать покупки банковскими картами, производить переводы по номеру телефона, расплачиваться наличными.

На первом этапе установлен ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька в размере 300 тысяч рублей. Деньгами на самой платформе можно распоряжаться свободно, все операции будут бесплатными.