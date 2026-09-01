Предсказан курс доллара на сентябрь 2026

Прогноз аналитика «Совкомбанка».

В сентябре 2026 года рубль будет торговаться в диапазонах 84-90 за доллар. Такой прогноз сделал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По его словам, основными факторами влияния на курс рубля остаются динамика экспорта-импорта и потоков капитала.

Динамика рубля в сентябре, как отмечает Васильев, будет сильно зависеть от текущих конфликтов. Пока значительных геополитических изменений не ожидается.

«Чем острее будет конфликт на Ближнем Востоке, тем выше цены на нефть и другое сырье и тем крепче рубль. Мы полагаем, что цена на нефть Brent в сентябре будет торговаться в диапазоне 80-95 долларов за баррель», — поделился аналитик.

Важным фактором, влияющим на стабильность рубля, остается высокая ключевая ставка. Ожидается, что на ближайшем заседании ЦБ России сохранит ключевую ставку 14%.