Предсказан курс доллара на сентябрь 2026

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Предсказан курс доллара на сентябрь 2026
Прогноз аналитика «Совкомбанка».
Предсказан курс доллара на сентябрь 2026
Архив arhpress.ru

В сентябре 2026 года рубль будет торговаться в диапазонах 84-90 за доллар. Такой прогноз сделал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

 

По его словам, основными факторами влияния на курс рубля остаются динамика экспорта-импорта и потоков капитала. 

 

Динамика рубля в сентябре, как отмечает Васильев, будет сильно зависеть от текущих конфликтов. Пока значительных геополитических изменений не ожидается.

 

«Чем острее будет конфликт на Ближнем Востоке, тем выше цены на нефть и другое сырье и тем крепче рубль. Мы полагаем, что цена на нефть Brent в сентябре будет торговаться в диапазоне 80-95 долларов за баррель», — поделился аналитик.

 

Важным фактором, влияющим на стабильность рубля, остается высокая ключевая ставка. Ожидается, что на ближайшем заседании ЦБ России сохранит ключевую ставку 14%.

Автор
Юрий Самоваров
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