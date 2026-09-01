Предсказано снижение ставок по ипотеке на вторичку

Ставка может упасть до 15%.

Ставки по рыночной ипотеке на вторичное жилье в России в следующем году могут снизиться до 15-16% годовых. Такой прогноз сделал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

По его словам, высокая стоимость кредита остается одним из главных ограничений для тех, кто покупает жилье без льготных программ.

«Предпосылки для дальнейшего снижения ипотечных ставок есть. Хочется надеяться, что вслед за ключевой ставкой уже к концу 2026 года рыночная ипотека сможет приблизиться к уровню 15-16%», — поделился парламентарий.

Аксененко счел принципиально важным, чтобы снижение ключевой ставки ЦБ быстрее отражалось на условиях для заемщиков.