При нападении школьницы на учительницу в Красноярском крае пострадали 7 человек

Новости России
При нападении школьницы на учительницу в Красноярском крае пострадали 7 человек
Девочка попыталась зарезать преподавателя перед линейкой.
При нападении школьницы на учительницу в Красноярском крае пострадали 7 человек
Архив arhpress.ru

Не менее семи человек пострадали после нападения семиклассницы на учительницу в школе № 2 в Канске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

 

Госпитализация никому не понадобилась.

 

Ранее сообщалось, что девочка распылила газовый баллончик в лицо учительнице, после чего попыталась ударить ее ножом. Школьницу остановила мама одного из учеников.

 

По данным журналистов, у школы № 2 уже были проблемы с безопасностью и с психолого-педагогической помощью. Весной учреждение получило предостережение после проверки: оказалось, что за год число учеников из «группы высокого риска» выросло с 7 до 17, принимаемые меры сочли недостаточными.

 

В ноябре прошлого года школа получила предостережение за нарушение прав педагогов. Учителей отправляли обходить дома многодетных семей и проверять условия их проживания.

Автор
Юрий Самоваров
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