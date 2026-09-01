При нападении школьницы на учительницу в Красноярском крае пострадали 7 человек

Девочка попыталась зарезать преподавателя перед линейкой.

Не менее семи человек пострадали после нападения семиклассницы на учительницу в школе № 2 в Канске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Госпитализация никому не понадобилась.

Ранее сообщалось, что девочка распылила газовый баллончик в лицо учительнице, после чего попыталась ударить ее ножом. Школьницу остановила мама одного из учеников.

По данным журналистов, у школы № 2 уже были проблемы с безопасностью и с психолого-педагогической помощью. Весной учреждение получило предостережение после проверки: оказалось, что за год число учеников из «группы высокого риска» выросло с 7 до 17, принимаемые меры сочли недостаточными.

В ноябре прошлого года школа получила предостережение за нарушение прав педагогов. Учителей отправляли обходить дома многодетных семей и проверять условия их проживания.